Haftalık trafik raporu

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 47 trafik kazasında 17 kişi yaralandı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 5-11 Nisan tarihleri arasında meydana gelen kazaların 13’ü yaralanmayla, 34’ü hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 552 bin 900 TL oldu.



Kazaların 19’u Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 9’u Girne, 5’i İskele, 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.





Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 651 trafik suçu rapor edildi.