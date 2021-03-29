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Haftalık trafik raporu

Polis Genel Müdürlüğü 22 Mart 2021 - 28 Mart 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı..

29 Mart 2021 Pazartesi 11:14
Haftalık trafik raporu
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22 Mart  - 28 Mart 1921 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (44) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (11) yaralanmayla ve (32) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (13) kişi yaralanmıştır.   

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (8), yakın takip (4) ve diğer etkenler (6)  yer almıştır.      

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Kazalarda toplam hasar miktarı 571.475 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                

LEFKOŞA

19

GAZİMAĞUSA

11

GİRNE

8

GÜZELYURT

3

İSKELE

3

                                                        
22 Mart    - 28 Mart 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 3536 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 391  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                
Sürat ( 117 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 17 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 51 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 4 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 49 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 29 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 11 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 21 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 71 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik Raporu
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