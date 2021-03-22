Haftalık trafik raporu

15 Mart-21 Mart 1921 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (29) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (2) yaralanmayla ve (27) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (2) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (9) , dikkatsiz sürüş yapmak (6), kavşakta durmamak (7), yakın takip (3) ve diğer etkenler (4) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 355.400 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa : 11

Gazimağusa : 5

Girne : 7

Güzelyurt : 1

İskele : 5

15 Mart-21 Mart 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 3750 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 513 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;