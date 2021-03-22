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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 15 Mart-21 Mart 1921 tarihlerini kapsayan trafik raporunu açıkladı..

22 Mart 2021 Pazartesi 12:04
Haftalık trafik raporu
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15 Mart-21 Mart 1921 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (29) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (2) yaralanmayla ve  (27) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (2) kişi yaralanmıştır.                                                                                                                                                                                         

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (9) , dikkatsiz sürüş yapmak (6), kavşakta durmamak (7), yakın takip (3) ve diğer etkenler (4)  yer almıştır. 

Kazalarda toplam hasar miktarı 355.400 TL'dir.  Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                                        

Lefkoşa                     : 11                                                                                                                                                             

Gazimağusa             : 5                                                                                                                                                               

Girne                        : 7                                                                                                                                                               

Güzelyurt                 : 1                                                                                                                                                               

İskele                       : 5                                                                                                                                                               

15 Mart-21 Mart 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 3750 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 513  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                                                                                                                                 

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Sürat ( 187 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 12 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 58 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 13 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 81 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 32 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 10 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 21 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ) ve 78 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.                                                                                                                                                  

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik Raporu
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