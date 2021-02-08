Haftalık trafik raporu

1 Şubat -7 Şubat 2021tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (8) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (2) yaralanmayla ve (6) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (2) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (3) , dikkatsiz sürüş yapmak (1), kavşakta durmamak (2) ve diğer etkenler (2) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 72.300'dür. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa : 3

Gazimağusa : 2

Girne : 2

Güzelyurt : 1

İskele : 0

1 Şubat -7 Şubat 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 1532 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;