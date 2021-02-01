Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 26 kazadan 6’sı yaralanma, 20’si hasarla sonuçlanırken, 10 kişi de yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (8) , dikkatsiz sürüş yapmak (5), kavşakta durmamak (7), yakın takip (4) ve diğer etkenler (2) olarak açıklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 283 bin 575 olarak belirtilirken, bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 11, Gazimağusa 8, Girne 4, Güzelyurt 1, İskele 2”

KONTROLERDE 503 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI



Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 132 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 10 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 77 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 59 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 47 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 15 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 105 diğer trafik suçları”

