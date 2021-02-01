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Haftalık trafik raporu

KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 26 trafik kazasında 10 kişi yaralandı. 

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:00
Haftalık trafik raporu
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 26 kazadan 6’sı yaralanma, 20’si hasarla sonuçlanırken, 10 kişi de yaralandı. 
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (8) , dikkatsiz sürüş yapmak (5), kavşakta durmamak (7), yakın takip (4) ve diğer etkenler (2)  olarak açıklandı. 
Kazalarda toplam hasar miktarı 283 bin 575 olarak belirtilirken, bölgelere göre dağılımı şöyle: 
“Lefkoşa 11, Gazimağusa 8, Girne 4, Güzelyurt 1, İskele 2”

KONTROLERDE 503 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI 

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Polis tarafından geçtiğimiz hafta ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4 bin 910 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 503 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat ( 132 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 10 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 77 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 59 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 47 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 15 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ) ve 105 diğer trafik suçları”
 

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Son Güncelleme: 01.02.2021 13:08
Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik Raporu
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