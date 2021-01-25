Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
New York’ta neler oluyor?
New York’ta neler oluyor?
Başınızın çaresine bakın!
Başınızın çaresine bakın!
Mutlu musun statiko?
Mutlu musun statiko?
İktidar hırsı bir hastalıktır
İktidar hırsı bir hastalıktır
banner376

Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı’nın son 1 haftayı kapsayan trafik raporu..

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:45
Haftalık trafik raporu
banner337
banner351

KKTC’de son 1 haftada toplam 52 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan, 2’si ölümle, 10’u yaralanmayla, 40’ı hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 11 kişi yaralandı.

Kaza sebepleri arasında ilk sırada süratli araç kullanmak (17) yer alırken, dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (11), yakın takip (7) ve diğer etkenler (5) onu takip etti.

Kazalarda toplam hasar miktarı 541, 300 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

banner341
“Lefkoşa 15, Gazimağusa 9, Girne 15, Güzelyurt 7, İskele 6”

563 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ                           

Aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 5 bin 699 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 563 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Sürücüler en fazla süratten rapor edilirken, diğer suçlar şöyle:

“Sürat (198), Tehlikeli Sürüş (5), Dikkatsiz Sürüş (18), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 39 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (13), Alkollü Araç Kullanmak (8), Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak ( 74 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (69), Trafik Işıklarına Uymamak (2), Muayenesiz Araç Kullanmak (19), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (29), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (1), Diğer trafik suçları (88)”

                                                          

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2021 14:58
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi’nden 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı desteği
Gazimağusa Belediyesi’nden 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı desteği
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
CTP: “Çözüm sürecindeki çıkmaz, BM zeminine bağlı kalınarak aşılabilir”
CTP: “Çözüm sürecindeki çıkmaz, BM zeminine bağlı kalınarak aşılabilir”
Hukuk Dairesi Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi
Hukuk Dairesi Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi
KKTC’de 370 mağara var
KKTC’de 370 mağara var
Rüstemoğlu: “Gümrük ulusal sanayinin teşvikinde önemli rol oynuyor”
Rüstemoğlu: “Gümrük ulusal sanayinin teşvikinde önemli rol oynuyor”
Sütek’e ait süt tankeri kapalı zarf usülü teklifle satılacak
Sütek’e ait süt tankeri kapalı zarf usülü teklifle satılacak
Mahkemeler bütçesi onaylandı
Mahkemeler bütçesi onaylandı
Hafta ortasından itibaren yer yer sağanaklar bekleniyor
Hafta ortasından itibaren yer yer sağanaklar bekleniyor
KTOEÖS Üst Komite ve Eğitim Bakanlığı kararlarını protesto etti
KTOEÖS Üst Komite ve Eğitim Bakanlığı kararlarını protesto etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim