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Haftalık trafik raporu

Polis Genel Müdürlüğü 4 Ocak-10 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisindeki trafik raporunu yayımladı..

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:45
Haftalık trafik raporu
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4 Ocak-10 Ocak 2021tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (36) adet  trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (5) yaralanmayla ve (31) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (6) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (11) , dikkatsiz sürüş yapmak (7), kavşakta durmamak (7), yakın takip (6) ve diğer etkenler (5) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 316300'dir.Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa:10

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Gazimağusa:11

Girne:6

Güzelyurt:2

İskele:7

4 Ocak-10 Ocak 2021tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7119 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 806 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 252 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 11 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 59 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 7 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 147 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 76 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 27 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 173 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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Haftalık Trafik Raporu
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