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Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 12 Yaralı

18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:45
Haftalık Trafik Raporu: 1 Ölü, 12 Yaralı

KKTC’de, 11-17 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 44 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 126 bin 500 TL olurken, kaza sebepleri ise, süratli araç kullanmak (15) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (4), yakın takip (7) ve diğer etkenler (6) olarak sıralandı.

Kazaların 16’sı Lefkoşa, 14’ü Girne, 10’u Gazimağusa, 2’si Güzelyurt ve 2’si de İskele’de meydana geldi.

Öte yandan ülke genelinde polisin yaptığı rutin trafik kontrollerinde, kontrol edilen 6 bin 565 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 560 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (149), Tehlikeli Sürüş (1), Dikkatsiz Sürüş (19), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (48), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (4), Alkollü Araç Kullanmak (33), Seyir Halindeyken Cep Telefonuyla Konuşmak (129), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (36), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (42), Muayenesiz Araç Kullanmak (10), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (21 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (3), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2) ve 62 diğer trafik suçları.”

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Son Güncelleme: 18.07.2022 15:50
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