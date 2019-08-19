Haftalık trafik bilançosu: 142 kaza, 2 ölü

Ülke genelinde 5 - 18 Ağustos döneminde 142 trafik kazası meydana geldi, kazaların ikisi ölümle sonuçlandı.
Kazaların 49’u Girne, 38’i Lefkoşa, 33’ü Gazimağusa, 12’si Güzelyurt ve 10’u İskele’de meydana geldi.
Ülke genelinde 5 - 18 Ağustos döneminde 142 trafik kazası meydana geldi, kazaların ikisi ölümle sonuçlandı.
Ülke genelinde 5 - 18 Ağustos döneminde 142 trafik kazası meydana geldi, kazaların ikisi ölümle sonuçlandı.
Kazaların 49’u Girne, 38’i Lefkoşa, 33’ü Gazimağusa, 12’si Güzelyurt ve 10’u İskele’de meydana geldi.