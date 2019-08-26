Haftalık kaza bilançosu..

Polisten verilen bilgiye göre, kazaların 19’u yaralanmayla sonuçlandı, bu kazalarda 23 kişi yaralandı.Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 13’ü yakın takip, 10’u kavşakta durmamak, 8’i de dikkatsiz sürüşten kaynaklandı. Kazaların 21’i Lefkoşa, 18’i Girne, 15’i Gazimağusa, 5’i İskele, 4’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.
26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
Polisten verilen bilgiye göre, kazaların 19’u yaralanmayla sonuçlandı, bu kazalarda 23 kişi yaralandı.Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 13’ü yakın takip, 10’u kavşakta durmamak, 8’i de dikkatsiz sürüşten kaynaklandı. Kazaların 21’i Lefkoşa, 18’i Girne, 15’i Gazimağusa, 5’i İskele, 4’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.
Son Güncelleme: 26.08.2019 16:08