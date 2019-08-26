Haftalık kaza bilançosu..

Trafikte 19-25 Ağustos arasında 63 trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kazaların 19’u yaralanmayla sonuçlandı, bu kazalarda 23 kişi yaralandı.Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 13’ü yakın takip, 10’u kavşakta durmamak, 8’i de dikkatsiz sürüşten kaynaklandı. Kazaların 21’i Lefkoşa, 18’i Girne, 15’i Gazimağusa, 5’i İskele, 4’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.

