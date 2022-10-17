Haftalık itfaiye raporu açıklandı

10 – 16 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (14) adet

yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen

toplam zarar miktarı yaklaşık 277,950 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi

aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri;

söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, anız yakma, temizlik

maksadıyla yakma ve ısınmış araç egzozunun kuru otlara temas edip tutuşturması olarak yer

almıştır.

Hususi servis olayları ise; yangın eğitimi verilmesi, asansörde mahsur kalan şahısların

kurtarılması, dere yatağında, balkonda, asma tavan arasında, dikenli tellerin arasında,

jeneratörün altında ve su kuyusunda mahsur kalan kediler ile boş sulama havuzuna ve drenaj

kanalına düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma

maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne 5

Lefkoşa 5

Gazimağusa 2

İskele 1

Yeşilköy 1

TOPLAM 14

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 4

Temizlik Maksadıyla Yakma 3

Sigara İzmariti 4

Anız yakılması 1

Isınmış Araç Egzozunun Kuru Otlara Temas Edip Tutuşturması 1

Sebebi Araştırılan 1

TOPLAM 14

YANGIN ÇEŞİTLERİ

İş yeri 3

Kuru ot ve Çöp 2

Motorlu Araç 2

Balya 2

Apartman Dairesi 1

Ev 1

Anız 1

Sair 2

TOPLAM 14

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa 11

Girne 4

Gazimağusa 2

Güzelyurt 1

İskele 1

Gemikonağı 1

TOPLAM 20

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma 8

Yangına Karşı Tedbir Alma 5

Yangın Eğitimi 5

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 1

Özel Görev 1

TOPLAM 20

ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER

1) 01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep

olabileceği unutulmamalıdır.

2) Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol kenarlarına veya arazi içerisine sigara izmariti

atılmamalıdır.

3) Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek

madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

4) İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan

kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere zamanında

yaptırınız.

5) Tarımsal, Özel ve Toplu taşıma araçları ile Akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve

lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri

ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

6) Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve

ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde,

188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

7) Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı

bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir

tehlikeyi önleyecektir.

8) İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı

gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9) Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye Yangın İhbar

hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

PGM – İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ