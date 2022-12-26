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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

26 Aralık 2022 Pazartesi 11:38
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

19 – 25 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (22) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 202.500 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kümes içerisindeki lambanın çıkardığı ısıdan dolayı talaşların alev alması ve faal durumdaki toz boya fırın makinesinde oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; araç içerisinde kilitli kalan bebeğin kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol içerisine devrilen ağacın kesilip kaldırılarak yol güvenliğinin sağlanması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, su depoları arasında ve basamak sahanlığında mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

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