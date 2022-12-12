Haftalık itfaiye raporu açıklandı

05 – 11 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (14) adet

yangın ve (32) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen

toplam zarar miktarı yaklaşık 4.379.500 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 1 kişi

aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Yukarıda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri;

elektrik kaynaklı kısa devreler, temizlik maksadıyla ve şahıs tarafından yakma, soba üzerine

düşen yastığın alevlenmesi, orta gerilim direğine yıldırım düşmesi, söndürülmeyen sigara

izmariti ve araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi

sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp

ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ev içerisinde düşen hastanın ambulansla

hastaneye sevkinin sağlanması, çeşitli etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, yangın

eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümlerinde, havalandırma penceresinde ve ağaç

üzerinde mahsur kalan kedilerin ve yaralı şahinin kurtarılması, trafik kazası yapan araca

müdahale edilerek yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli

soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET

Lefkoşa 6

Girne 3

Gazimağusa 1

Geçitkale 1

Güzelyurt 1

İskele 1

Yeşilköy 1

TOPLAM 14

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 6

Temizlik Maksadıyla Yakma 2

Araçlardaki Yakıt Sızıntısı 2

Şahıs Tarafından Yakma 1

Yıldırım Düşmesi 1

Sönmemiş Sigara İzmariti 1

Soba Üzerine Düşen Yastığın Alevlenmesi 1

TOPLAM 14

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET

Motorlu Araç 5

Elektrik 3

Kuru ot ve Çöp 2

Ev 2

Apartman Dairesi 1

İş Yeri 1

TOPLAM 14

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET

Lefkoşa 17

Güzelyurt 9

Gazimağusa 2

Girne 2

Geçitkale 1

İskele 1

TOPLAM 32

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ ADET

Yangına Karşı Tedbir Alma 16

Can Kurtarma 8

Yangın Eğitimi 5

Özel Görev 2

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye

Sevkinin Sağlanması

1

TOPLAM 32