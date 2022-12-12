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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:09
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

05 – 11 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (14) adet
yangın ve (32) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen
toplam zarar miktarı yaklaşık 4.379.500 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 1 kişi
aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Yukarıda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri;
elektrik kaynaklı kısa devreler, temizlik maksadıyla ve şahıs tarafından yakma, soba üzerine
düşen yastığın alevlenmesi, orta gerilim direğine yıldırım düşmesi, söndürülmeyen sigara
izmariti ve araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi
sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp
ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ev içerisinde düşen hastanın ambulansla
hastaneye sevkinin sağlanması, çeşitli etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, yangın
eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümlerinde, havalandırma penceresinde ve ağaç
üzerinde mahsur kalan kedilerin ve yaralı şahinin kurtarılması, trafik kazası yapan araca
müdahale edilerek yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli
soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET
Lefkoşa 6
Girne 3
Gazimağusa 1
Geçitkale 1
Güzelyurt 1
İskele 1
Yeşilköy 1
TOPLAM 14
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 6
Temizlik Maksadıyla Yakma 2
Araçlardaki Yakıt Sızıntısı 2
Şahıs Tarafından Yakma 1
Yıldırım Düşmesi 1
Sönmemiş Sigara İzmariti 1
Soba Üzerine Düşen Yastığın Alevlenmesi 1
TOPLAM 14

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET
Motorlu Araç 5
Elektrik 3
Kuru ot ve Çöp 2
Ev 2
Apartman Dairesi 1
İş Yeri 1
TOPLAM 14
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET
Lefkoşa 17
Güzelyurt 9
Gazimağusa 2
Girne 2
Geçitkale 1
İskele 1
TOPLAM 32
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ ADET
Yangına Karşı Tedbir Alma 16
Can Kurtarma 8
Yangın Eğitimi 5
Özel Görev 2
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Maksatlı Hastaneye
Sevkinin Sağlanması

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TOPLAM 32

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