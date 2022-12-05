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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

05 Aralık 2022 Pazartesi 10:45
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

28 Kasım – 04 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.170.000 TL’dir. Yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, arıtma sisteminin içindeki karbon maddelerin kimyasal reaksiyona girmesi ve aracın motor bölümünden sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ralli yarış etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, parmağına yüzük sıkışan şahsın yüzüğü kesilerek parmağının kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, elektrik panosunun arkasında, havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ ve araç üzerinden düşen çimentolar temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

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