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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:27
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

21 - 27 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (23) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 159.000 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, yangın eğitimleri verilmesi, kuyuya düşen köpeklerin ve şömine bacasına sıkışan güvercinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

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