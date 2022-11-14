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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:15
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

07 - 13 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (40) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 113.800 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçlarda ve konutlarda meydana gelen elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, aracın patlayan yağ hortumundan sızan yağın sıcak egzoz üzerine akması sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ralli yarış etkinliğinde ve gerçekleşen eylemde yangına karşı tedbir alınması, balkonda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, yağışlar nedeniyle yolda biriken suların tahliyesi, araçların motor bölümünde, asansör boşluğunda, kale surları üzerinde mahsur kalan kedilerin ve evin demir parmaklıkları arasına sıkışan, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, trafik kazası sonucu devrilen akaryakıt tankerinin güvenlik önlemlerinin alınarak yol güvenliğinin sağlanması ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şahısların araçtan çıkarılıp devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

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