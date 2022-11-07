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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

07 Kasım 2022 Pazartesi 12:06
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

31 Ekim - 06 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 259.800 TL’dir. Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, temizlik maksadıyla yakma ve aracın motor bölümündeki kayış gergisinin aşırı ısınması olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, çeşitli etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, araç
içerisinde kilitli kalan çocukların kurtarılması, çöken bina ile ilgili emniyet tedbirleri alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümünde ve su deposu altında sıkışıp mahsur kalan kedilerin ve dere yatağına düşen köpeğin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ile trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve araçta sıkışan şahısların çıkarılıp hastaneye sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET
Lefkoşa 4
Geçitkale 2
Girne 1
Gazimağusa 1
Güzelyurt 1
TOPLAM 9
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 3
Sebebi Araştırılan 2
Sigara İzmariti 2
Temizlik Maksadıyla Yakma 1
Aşırı Isınma 1
TOPLAM 9

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET
Motorlu Araç 3
Bahçe 2
Anız 1
Kuru ot ve Çöp 1
Elektrik 1
Apartman Dairesi 1
TOPLAM 9
ADET ADET
Lefkoşa 9
Girne 4
Güzelyurt 3
İskele 2
Gazimağusa 1
Geçitkale 1
TOPLAM 20
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI ÇEŞİTLERİ ADET
Can Kurtarma 8
Yangına Karşı Tedbir Alma 5
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye
Sevkinin Sağlanması

3
Yol Güvenliği 2
Özel Görev 1
Yangın Eğitimi 1
TOPLAM 20

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