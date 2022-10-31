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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:49
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

24 – 30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet
yangın ve (17) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen
toplam zarar miktarı yaklaşık 262.300 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi
aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri;
söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrikli
aletten(Kaynak Makinesi) atılan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması, temizlik
maksadıyla yakma, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan fön makinesinin aşırı ısınıp
şilteyi tutuşturması, trafik kazası sonucu araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip
alevlenmesi, faal ocak üzerinde ve fritöz içerisinde unutulan yağın aşırı ısınıp tutuşması
olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması, yangın
eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümünde mahsur kalan kediler ile kuyuya düşen
köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet
hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

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