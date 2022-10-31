Haftalık itfaiye raporu açıklandı

24 – 30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet

yangın ve (17) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen

toplam zarar miktarı yaklaşık 262.300 TL’dir. Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi

aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri;

söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrikli

aletten(Kaynak Makinesi) atılan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması, temizlik

maksadıyla yakma, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan fön makinesinin aşırı ısınıp

şilteyi tutuşturması, trafik kazası sonucu araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip

alevlenmesi, faal ocak üzerinde ve fritöz içerisinde unutulan yağın aşırı ısınıp tutuşması

olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması, yangın

eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümünde mahsur kalan kediler ile kuyuya düşen

köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet

hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.