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Haftalık itfaiye raporu açıklandı
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Haftalık itfaiye raporu açıklandı

09 Ocak 2023 Pazartesi 13:48
Haftalık itfaiye raporu açıklandı

02 - 08 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (5) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen zarar miktarı yaklaşık 340.500 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, araçlardan sızan akaryakıtın sıcak aksamlara temas edip tutuşması, çalışır durumda yatak üzerinde unutulan fön makinesinin aşırı ısınıp şilteyi tutuşturması ve mangal yakmak için benzin döküldüğü sırada benzin bidonunun alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; ağaç üzerinde mahsur kalan ve şömine bacasında sıkışan kedilerin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

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