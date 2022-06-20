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Haftalık itfaiye raporu...

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:15
Haftalık itfaiye raporu...

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-Son bir haftada 8 yangın 215 bin TL hasar...

13-19 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 8 yangın ve 12 adet hususi servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 215 bin 300 TL oldu.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporda, yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kısa devre, elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar ve  spiral sinek kovucu közünün koltuk üzerine düşmesi olarak açıklandı.

Rapordaki hususi servis olayları ise, bodrum katı ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedi, kuyuya düşen köpek ve apartman asansöründe mahsur kalan şahsın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi olarak yer aldı.

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Son Güncelleme: 20.06.2022 15:28
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