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Haftalık hava tahmin raporu

Bölge, sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde. Yaklaşık iki haftadır devam eden tozlu havanın ise etkisini kaybettiği açıklandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00
Haftalık hava tahmin raporu
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Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık,  az bulutlu olacak.

Ramazan Bayramının ilk günü olan Perşembe sabahı yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 25 - 28 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Öte yandan tozlu havanın da bölgedeki etkisini kaybettiği açıklandı. Bölge, yaklaşık iki haftadır tozlu havanın etkisindeydi.

                                                                                                  

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Son Güncelleme: 10.05.2021 15:07
Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Hava Raporu
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