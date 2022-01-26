Haftalık hava tahmin raporu

Daireden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Havanın yarın ve Cuma günü parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri don olayı beklenirken, Cumartesi parçalı bulutlu, sabah saatleri don olayı bekleniyor. Hava Pazar parçalı bulutlu, diğer günler parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 12 - 15 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.





