banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan duyuru
İşte araç muayene tarihleri!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Larnaka'daki Cami'ye çirkin saldırı!
Yine cami saldırısı!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
Kazanamayacaklarını bile bile…!
banner405
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Kapat

Haftalık hava tahmin raporu

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Aralık dönemine ilişkin hava tahmin raporu..

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:32
Haftalık hava tahmin raporu

Yağışlı havanın yarın ve Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Aralık dönemine ilişkin hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

banner341
En yüksek hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmur beklenen yarın ve Çarşamba gününün ardından Perşembe ve Cuma günleri parçalı bulutlu, cumartesi günü az bulutlu, Pazar ve pazartesi ise parçalı az bulutlu geçecek.

Rüzgar yarın ve Çarşamba günü güney ve doğudan, diğer günlerde kuzey ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Salı günü ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esecek.

banner360
Son Güncelleme: 06.12.2021 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağırdağda’ki ölümde cinayet şüphesi
Ağırdağda’ki ölümde cinayet şüphesi
GAÜ Akademisyeni Esenyel “halkın iradesi her şeyin üstünde olmalı, halk iradesi dışında hiçbir unsur kabul edilemez”
GAÜ Akademisyeni Esenyel “halkın iradesi her şeyin üstünde olmalı, halk iradesi dışında hiçbir unsur kabul edilemez”
Erhürman gündemi değerlendirdi
Erhürman gündemi değerlendirdi
Elektrik borcu olanlar dikkat!!
Elektrik borcu olanlar dikkat!!
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Mehmetçik Bölgesi İmar Planı bugün Birleşik Kurul’da onaylandı
Mehmetçik Bölgesi İmar Planı bugün Birleşik Kurul’da onaylandı
Ruso TAK'a konuştu
Ruso TAK'a konuştu
Okul, ofis ve devlet dairelerinde yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek
Okul, ofis ve devlet dairelerinde yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek
3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 30’a ulaşamadı
3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 30’a ulaşamadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim