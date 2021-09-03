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Haftalık hava tahmin raporu

Hava sıcaklığı hafta sonu ve önümüzdeki günlerde de 34 ile 37 derece dolaylarında seyretmeye devam edecek.

03 Eylül 2021 Cuma 14:30
Haftalık hava tahmin raporu

Hafta sonunun açık ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede yeni haftada bazı günler parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Eylül tarihlerine ilişkin hava durumu tahmin raporuna göre, rüzgar yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Rapora göre hava yarın ve pazar günü açık ve az bulutlu, pazartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, salı ve çarşamba günleri parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü de az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 34 - 37 ve sahillerde 30 - 33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 03.09.2021 15:26
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