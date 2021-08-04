Haftalık hava tahmin raporu

Periyodun ilk günlerinde sıcaklık, 40-43 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın açık öğle saatleri parçalı ve az bulutlu, Cuma ve Cumartesi açık ve az bulutlu ancak Cumartesi sabah saatleri yer yer sisli, Pazar açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 40 - 43 ºC ve sahillerde 36 - 39 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 36 - 39 ºC ve sahillerde 32 - 35 ºC dolaylarında seyredecek.





