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Haftalık hava tahmin raporu

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günler için hava tahminlerini açıkladı..

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:30
Haftalık hava tahmin raporu
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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün boyunca yer yer sağanak beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklığı da 29-32 derece dolaylarına düşecek. 

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmini raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

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Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, Cuma ve Cumartesi günleri az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü açık ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 29- 32 derece sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 

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Son Güncelleme: 09.06.2021 14:50
Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Hava Tahmin Raporu
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