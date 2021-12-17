Haftalık gıda analizleri

İthal Ürünlerden 30 numuneden 24 numune temiz olup, 6 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptanmıştır.

Selgün Tic. Ltd’e ait elma (Golden) ve elma (Starking) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Selgün Tic. Ltd ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Onbaşı İşl. Ltd ait ayvada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait armut (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Engin Değirmenciye ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek veya menşeine İade edilecektir.

Yerli ürünlerden alınan 22 numunenin hepsi temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Svs Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma G.S Temiz M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz Nej Grain Ltd İthal Buğday ekmeklik Temiz Pınarlı Tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz Cahide Kılıç İthal Siyah Üzüm Temiz Cahide Kılıç İthal Armut Ank. Limit Üstü Selgün Tic. İthal Elma Stk Limit Üstü Selgün Tic. İthal Elma Golden Limit Üstü Selgün Tic. İthal Siyah Üzüm Limit Üstü Selgün Tic. İthal Cennet Meyvesi Temiz Engin Değirmenci İthal Elma Pinky Lady Temiz Engin Değirmenci İthal Elma Golden Temiz Engin Değirmenci İthal Armut Limit Üstü Engin Değirmenci İthal Elma Stk Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Limit Üstü Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz Ayşe Bayır Mağusa Mor Sarma Temiz Muhammed Coşkun Mağusa Domates Temiz Mehmet Sepetçi Mağusa Patlıcan Temiz Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Temiz Vehbi Yıldız Mağusa Domates Temiz Vehbi Yıldız Mağusa Hıyar Temiz Yoran Tarım Ür. Bostancı Pırasa Temiz Yoran Tarım Ür. Bostancı Beyaz Sarma Temiz Engin Hürsen Bostancı Pırasa Temiz Engin Hürsen Bostancı Kırmızı Lahana Temiz Engin Hürsen Bostancı Karnabahar Temiz Unkap Enterprıses Ltd. Güneşköy Domates Temiz Ersan Gamalı Yıldırım Çilek Temiz Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Çilek Temiz Cahit Vudalı Yıldırım Kırmızı Kapya Biber Temiz Şengül Tosunoğlu Yıldırım Çilek Temiz Mustafa Karagözlü Yıldırım Çilek Temiz Ruhale Selvi Yedidalga Pancar Temiz Ruhale Selvi Yedidalga Sarma Temiz Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz Erkan Yurtseven Türkmenköy Enginar (Parsel 1) Temiz Erkan Yurtseven Türkmenköy Enginar (Parsel 2) Temiz



