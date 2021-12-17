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Haftalık gıda analizleri

Tarım Dairesi 10-16 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

17 Aralık 2021 Cuma 12:36
Haftalık gıda analizleri

İthal Ürünlerden 30 numuneden 24 numune temiz olup, 6 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptanmıştır.

Selgün Tic. Ltd’e ait  elma (Golden) ve  elma (Starking) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler  firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Selgün Tic. Ltd ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler  firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Onbaşı İşl. Ltd ait ayvada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait armut (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Engin Değirmenciye ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek veya menşeine İade edilecektir.

Yerli ürünlerden alınan 22 numunenin hepsi temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.

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İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma G.S

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

Nej Grain Ltd

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Pınarlı Tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Ank.

Limit Üstü

Selgün Tic.

İthal

Elma Stk

Limit Üstü

Selgün Tic.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

Selgün Tic.

İthal

Siyah Üzüm

Limit Üstü

Selgün Tic.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

Engin Değirmenci

İthal

Elma Pinky Lady

Temiz

Engin Değirmenci

İthal

Elma Golden

Temiz

Engin Değirmenci

İthal

Armut

Limit Üstü

Engin Değirmenci

İthal

Elma Stk

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

Ayşe Bayır

Mağusa

Mor Sarma

Temiz

Muhammed Coşkun

Mağusa

Domates

Temiz

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Patlıcan

Temiz

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Domates

Temiz

Vehbi Yıldız

Mağusa

Domates

Temiz

Vehbi Yıldız

Mağusa

Hıyar

Temiz

Yoran Tarım Ür.

Bostancı

Pırasa

Temiz

Yoran Tarım Ür.

Bostancı

Beyaz Sarma

Temiz

Engin Hürsen

Bostancı

Pırasa

Temiz

Engin Hürsen

Bostancı

Kırmızı Lahana

Temiz

Engin Hürsen

Bostancı

Karnabahar

Temiz

Unkap Enterprıses Ltd.

Güneşköy

Domates

Temiz

Ersan Gamalı

Yıldırım

Çilek

Temiz

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

Cahit Vudalı

Yıldırım

Kırmızı Kapya Biber

Temiz

Şengül Tosunoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Çilek

Temiz

Ruhale Selvi

Yedidalga

Pancar

Temiz

Ruhale Selvi

Yedidalga

Sarma

Temiz

Sadık Gürsoy

Akdoğan

Enginar 

Temiz

Erkan Yurtseven

Türkmenköy

Enginar (Parsel 1)

Temiz

Erkan Yurtseven

Türkmenköy

Enginar (Parsel 2)

Temiz


 

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