Haftalık gıda analizleri

İthal Ürünlerden 30 numuneden 24 numune temiz olup, 6 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptanmıştır.
Selgün Tic. Ltd’e ait elma (Golden) ve elma (Starking) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Selgün Tic. Ltd ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecektir.
Onbaşı İşl. Ltd ait ayvada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Cahide Kılıç’a ait armut (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.
Engin Değirmenciye ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecek veya menşeine İade edilecektir.
Yerli ürünlerden alınan 22 numunenin hepsi temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
M.Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
Nej Grain Ltd
|
İthal
|
Buğday ekmeklik
|
Temiz
|
Pınarlı Tarım İşl.
|
İthal
|
Mısır Slajı
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Cahide Kılıç
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Limit Üstü
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Limit Üstü
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Limit Üstü
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Limit Üstü
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
Engin Değirmenci
|
İthal
|
Elma Pinky Lady
|
Temiz
|
Engin Değirmenci
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Engin Değirmenci
|
İthal
|
Armut
|
Limit Üstü
|
Engin Değirmenci
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Limit Üstü
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ank.
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
Ayşe Bayır
|
Mağusa
|
Mor Sarma
|
Temiz
|
Muhammed Coşkun
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Mehmet Sepetçi
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Mehmet Sepetçi
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Vehbi Yıldız
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Vehbi Yıldız
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Yoran Tarım Ür.
|
Bostancı
|
Pırasa
|
Temiz
|
Yoran Tarım Ür.
|
Bostancı
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Pırasa
|
Temiz
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Kırmızı Lahana
|
Temiz
|
Engin Hürsen
|
Bostancı
|
Karnabahar
|
Temiz
|
Unkap Enterprıses Ltd.
|
Güneşköy
|
Domates
|
Temiz
|
Ersan Gamalı
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
Cahit Vudalı
|
Yıldırım
|
Kırmızı Kapya Biber
|
Temiz
|
Şengül Tosunoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
Mustafa Karagözlü
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
Ruhale Selvi
|
Yedidalga
|
Pancar
|
Temiz
|
Ruhale Selvi
|
Yedidalga
|
Sarma
|
Temiz
|
Sadık Gürsoy
|
Akdoğan
|
Enginar
|
Temiz
|
Erkan Yurtseven
|
Türkmenköy
|
Enginar (Parsel 1)
|
Temiz
|
Erkan Yurtseven
|
Türkmenköy
|
Enginar (Parsel 2)
|
Temiz