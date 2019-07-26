Haftalık Gıda Analizleri açıklandı…



Tarım Dairesi 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal 47 üründen 43’ü temiz çıkarken, ORC Foods Ltd’’e ait kiraz ve şeftali, Onbaşı İşl. Ltd’e ait kayısıda limit üstü kalıntı tespit edilerek menşeine iade dildi. Limit üstü kalıntı çıkan Svs Ltd’e ait kiraz da firmanın isteği üzerine imha edildi.



20 yerli üründen 17’si temiz çıkarken 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısına, bir üründe ruhsatsız bitki koruma ürününe rastlandı.Koruçam köyünde roka ve maydanoz üretimi yapan Şarbel Cangara’nın ürünleri tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı, yine Koruçam’da börülce üretimi yapan Ahmet Çakır’ın ürünü ruhsatsız bitki koruma ürünü kullanıldığı için imha edildi.