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Haftalık Gıda Analizleri açıklandı…

İTHALDE 4 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI, 3 YERLİ ÜRÜNDE TAVSİYE DIŞI VE RUHSATSIZ BİTKİ KORUMA İLACI TESPİT EDİLDİ

Haftalık Gıda Analizleri açıklandı…

İTHALDE 4 YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI, 3 YERLİ ÜRÜNDE TAVSİYE DIŞI VE RUHSATSIZ BİTKİ KORUMA İLACI TESPİT EDİLDİ

26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Haftalık Gıda Analizleri açıklandı…


 Tarım Dairesi 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ithal 47 üründen 43’ü temiz çıkarken, ORC Foods Ltd’’e ait kiraz ve şeftali, Onbaşı İşl. Ltd’e ait kayısıda limit üstü kalıntı tespit edilerek menşeine iade dildi. Limit üstü kalıntı çıkan Svs Ltd’e ait kiraz da firmanın isteği üzerine imha edildi.

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20 yerli üründen 17’si temiz çıkarken 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısına, bir üründe  ruhsatsız bitki koruma ürününe rastlandı.
Koruçam köyünde  roka ve maydanoz üretimi yapan  Şarbel Cangara’nın ürünleri tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanıldığı, yine Koruçam’da  börülce üretimi yapan Ahmet Çakır’ın ürünü ruhsatsız bitki koruma ürünü kullanıldığı için imha edildi.

 

Son Güncelleme: 26.07.2019 13:07
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