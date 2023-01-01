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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 23-29 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

01 Ocak 2023 Pazar 14:59
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 23-29 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

            İthal ürünlerde 35 numunede 34 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlanılmıştır.  

Bekir Cura’ya ait Red Globe Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün fitmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerde 11 numunede 9 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır. 

Tatlısu köyü  sakinlerinden Mahmut Çil’e ait  Domatesde 3. Alımda da limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha  edilmiştir.

Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait Kapya Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

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