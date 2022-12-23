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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

23 Aralık 2022 Cuma 16:06
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 16-22 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 21 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı belirtildi. 

Yerli ürünlerde ise 12 numunede 11 numunenin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandığı kaydedildi. 

Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildiği bildirildi.

23 Aralık  2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz
Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
M. Hacı Ali İthal Mısır (Yemlik) Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Pancar Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Pancar Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kaliforniya Biber Kırmızı Temiz
Holly Grains Trd. Ltd. İthal Pamuk Küsbesi Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
Birol Kırmızıdam Mevlevi Salatalık Temiz
Birol Kırmızıdam Mevlevi Maydanoz Limit Üstü
Birol Kırmızıdam Mevlevi Patlıcan Temiz
Sen Bender Güvercinlik Havuç Temiz
Zübeyde Kırşan Güvercinlik Rokka Temiz
Perihan Keleş Güvercinlik Rokka Temiz
Cuma Polat Güvercinlik Domates Temiz
Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz
Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz
Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz
Necmettin Baştaş İskele Enginar (İH) Temiz
Ekrem Civisilli İskele Enginar (İH) Temiz
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