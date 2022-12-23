Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 16-22 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 21 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı belirtildi.

Yerli ürünlerde ise 12 numunede 11 numunenin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandığı kaydedildi.

Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildiği bildirildi.