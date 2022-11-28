Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Daire'den yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerin hepsinin temiz olduğu açıklanırken, yerli üreticiye ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği ve ürünün imha edildiği açıklandı.