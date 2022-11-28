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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Daire'den yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerin hepsinin temiz olduğu açıklanırken, yerli üreticiye ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği ve ürünün imha edildiği açıklandı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:31
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 34 numunede 34 numune temiz sınıfında değerlendirilirken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği açıklandı.

Yerli ürünlerde 8 numunede 7 numune temiz sınıfında değerlendirildi, 1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.

Gazimağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İmha edildi.

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