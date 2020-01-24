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Haftalık gıda analiz sonuçları…

1 ithal 2 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı bulundu..

Haftalık gıda analiz sonuçları…

1 ithal 2 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı bulundu..

24 Ocak 2020 Cuma 13:34
Haftalık gıda analiz sonuçları…

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerin birinde, yerli ürünlerin ise 2 tanesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. 

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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ocak tarihlerin kapsayan analizlerde, ithal 17 üründen 16’sı temiz çıkarken, Nuri Ersoy Ltd.’in getirdiği cennet meyvesi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.

Yerli 20 ürünün 18 tanesi temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Alsancak köyü sakinlerinden Caner Safel’e ait pazı tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imha edildi. Aydınköy sakinlerinden Taner Turhan’a ait domateste de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 24 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

United Grain

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

2

Tük

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

3

Tük

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

4

Tük

İthal

Sığır süt 16 Yemi

Temiz

5

Tük

İthal

Sığır Besi 16 Yemi

Temiz

6

Gökal Hay. Ve Tar.İşl. Ltd.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

7

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

İmha

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

11

ORC Foods

İthal

Elma Stk

Temiz

12

ORC Foods

İthal

Armut S.Maria

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

14

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

15

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

17

ORC Foods

İthal

Elma Golden

Temiz

18

Muhittin Toprak

Mağusa

Kabak

Temiz

19

Ümmü Deniz

Mağusa

Salatalık

Temiz

20

Mustafa Gürler

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

21

Sinan Serin

Mağusa

Marul

Temiz

22

Sıdıka Serinay

Yeniboğaziçi

Kereviz

Temiz

23

Tanur Babacanlı

Tatlısu

Brokoli

Temiz

24

Tanur Babacanlı

Tatlısu

Salatalık

Temiz

25

Tanur Babacanlı

Tatlısu

Karnabahar

Temiz

26

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Dolmalık Biber

Temiz

27

Abdullah Özdilek

Tatlısu

Domates

Temiz

28

Caner Safel (Arazi 1)

Alsancak

Pazı

İmha

29

Caner Safel

Alsancak

Çarli Biber

Temiz

30

Caner Safel

Alsancak

Maydanoz

Temiz

31

Hüseyin Mehti

Alsancak

Sivri Biber

Temiz

32

Bayram Özkan

Güzelyurt

Mandarin

Temiz

33

Hikmet Topaloğlu

Aydınköy

Çeri Domates

Temiz

34

Hikmet Topaloğlu

Aydınköy

Kapya Biber

Temiz

35

Hikmet Topaloğlu

Aydınköy

Sivri Biber

Temiz

36

Taner Turhan

Aydınköy

Domates

Limit Üstü

37

Caner Safel (Arazi 2)

Alsancak

Pazı

Temiz

Son Güncelleme: 24.01.2020 17:26
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları
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