Haftalık gıda analiz sonuçları..

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore, 41 ithal ürün arasında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Halil Kasap Pazarlama Ltd.’e ait elma golden, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

ORC Foods Ltd.e ait cennet meyvesi ve çeri domates, firmanın isteği üzerine imha edildi.

Nuri Ersoy Ltd.’e ait sultani üzüm ve Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait cennet meyvesi firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

15 yerli ürün arasında ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahana ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalık imha edildi.

Gazimağusa sakinlerinden Memiş Ünlü’ye ait kereviz ve maydanozda yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edildi.





