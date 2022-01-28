Haftalık gıda analiz sonuçları..

Tarım Dairesi’nin rutin gıda analizlerinde ithalde 2 üründe limit üstü, yerlide 1 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı.
Tarım Dairesi’nin, 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde, ithal ürünlerden 24’ü temiz çıkarken, İşleyen Kardeşler Ltd’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün menşeine iade edildi.Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elma da aynı nedenlerle menşeine geri gönderildi.
Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Gazimağusa sakinlerinden Tahsin Dağlı’ya ait dolmalık biber imha edildi.