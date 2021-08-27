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Hafta sonu sabah saatlerinde sis bekleniyor

27 Ağustos 2021 Cuma 16:15
Hafta sonu sabah saatlerinde sis bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI HAFTA BOYUNCA 40 DERECE DOLAYLARINDA SEYREDECEK 

Meteoroloji Dairesi, hafta sonu sabah saatlerinde sis beklendiğini duyurdu.

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Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 derece dolaylarında seyredeceği açıklandı. 

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

Hava yarın ve pazar günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de açık ve az bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40 derece; sahillerde 33-36 derece, rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 27.08.2021 16:25
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