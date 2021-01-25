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Hafta ortasından itibaren yer yer sağanaklar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli havanın etkili olacağını açıkladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:30
Hafta ortasından itibaren yer yer sağanaklar bekleniyor
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Buna göre yarın hava, parçalı çok bulutlu; Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ye yer sağanak yağmurlu olacak.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri, parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak hava, yerini Pazar günü parçalı az bulutlu, Pazartesi ise açık ve az bulutlu havaya bırakacak.

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Hava sıcaklıkları genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, Çarşamba ve Perşembe günleri fırtınamsı olarak esecek.

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Son Güncelleme: 25.01.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Sağanak Yağış
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