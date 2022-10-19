Hademeler Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı

Maaşlar ve yasal haklar alınana kadar yarın Meclis önünde eylem başlatılacak

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hademelerin, Anayasal hakkı olan maaşlarını ve yasal haklarını alana kadar yarından itibaren Meclis önünde eylem başlatacaklarını açıkladı.

Sendika üyesi hademeler Kamu-İş Genel Merkezi’nde toplanarak, bakanlık önüne yürüdü. “Toplu İş Sözleşmesi Hakkımız, Yasal Hakkımızı İstiyoruz”, “Biz Köle Değiliz”, “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca Hakça Bir Düzen”, “Yasaya Aykırılığa Son Ver” yazılı pankartların taşındığı eylemde, “Toplu İş Sözleşmesi Hakkımız, Hakkımızı İstiyoruz”, “Sendika Nerede Biz Oradayız”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atılarak, trampetler çalındı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “padişah” gibi davrandığı ileri sürülerek, bakanlığa "padişah kavuğu” bırakıldı. Bakanlık önündeki eylemde, polis geniş güvenlik önlemi aldı.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylemde yaptığı açıklamaya “Yasaya aykırılığa son ver” çağrısıyla başladı ve hiçbir bakan ve müsteşarın yasaların üzerinde olmadığını kaydetti.

“Eziliyoruz ama vazgeçmeyeceğiz” diye konuşan Serdaroğlu, Çavuşoğlu’nun talimatıyla müsteşarın sendikalı olan tüm üyeleri göreve çağırdığını ifade ederek, Çavuşoğlu’nun meclis kürsüsünde farklı söylemde bulunmasını eleştirdi.

-“Kamu-iş bu devlet var olduğu sürece var olacaktır”

Sendikanın aidat toplamak için mücadele ettiğinin söylendiğine işaret eden Serdaroğlu, “Sayın Bakanım, bizim varlık sebebimiz devletimizdir. Kamu-iş bu devlet var olduğu sürece var olacaktır” dedi.

“Emekçiye, ezilene, haksızlığa, adaletsizliğe uğrayana sırtınızı döndüğünüz sürece, Kamu-İş, size sırtını dönecek ve asla yüzünü dönmeyecektir” diye konuşan Ahmet Serdaroğlu, şirketlerle, kişilerle hiçbir dertlerinin olmadığını kaydetti.

“Bizim derdimiz haklarımızdır, hak ve adalettir, sendikalaştıktan sonra hak doğan Toplu İş Sözleşmesidir” diyen Serdaroğlu, varlık sebebi bile tartışılan taşeron şirketin Rekabet Kurulu tarafından iptal edildiğini ancak şirketin Bakan Çavuşoğlu’nun koruması altında olduğunu iddia etti.

“Rekabet Kurulu’nu hiçe sayanların Merkezi İhale Komisyonu’nun altındaki şartnameleri de hiçe saydığını” ileri süren Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, şirketin ihaleyi kazanmışsa 3 gün içinde 280 tane işçiyi tedarik etmek durumunda olduğunu kaydetti. Bu yapılmadığı takdirde asgari ücret üzerinden şirkete her gün ceza uygulanması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, müsteşarın, yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket için yazı yazıp, yazmadığını sordu.

“Yazının yazılmadığını aksine Maliye Bakanlığı’na harcama yazılarak, 1 Milyon 210 TL para alındığını” iddia eden Serdaroğlu, paranın, şirketin işçileri sağlamış gibi, Kamu-İş üyelerini çalışır göstererek alındığını öne sürdü. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, 50 gündür emek veren hademelerin ise hala ödenmediğini kaydetti.

Türk Maarif Koleji’nde çalışan bir hademenin hangi yasaya dayanarak okula alınmadığını soran Serdaroğlu, bunun nedeninin açıklanmasını istedi. Sendikal haklarından vazgeçmeyen ve arkadaşlarının yanında duran hademeye seslenen Serdaroğlu, “Hepimiz birimiz için, birimiz de hepimiz için” ifadesini kullandı.

Hademelerin toplu şekilde işten durdurulduğunu hatırlatan Serdaroğlu, yasadan dolayı bu kişilerin geri işe çağrıldığını ifade etti. “50 gündür çalışan hademelerin sendikalı olması ve Toplu İş Sözleşmesi hakkı doğması nedeniyle bekletildiğini, ezmeye ve parayla satın alınmaya çalışıldığını” iddia eden Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, "Hademeler şirkete kayıt olacaksa, imza atacaksa bu imzayı yetki verdikleri Kamu-İş atacak" dedi.

Emekçilerin karşı karşıya getirildiğini savunan Serdaroğlu, “Seçim zamanı bu insanların evlerinin yolunu çok iyi bilirsiniz ama geçim zorluğu çekenin yanında olmayı bilmezsiniz” şeklinde konuştu.

Mücadeleye giren hademelerin kaybetmeyi göze aldığını ifade eden Serdaroğlu, bu insanlar kaybederse, kaybedenin devlet olacağını, kötü yönetimden dolayı hak ve adalet olmadığının ortaya çıkacağını savundu.

42/96 sayılı yasaya göre sendikalaşanların Toplu İş Sözleşmesi hakkı doğduğunu ifade eden Serdaroğlu, sendikanın hademeleri örgütlerken, devlete istihdam veya kadrolama sözü vermediğini kaydetti. Serdaroğlu, sendikalaşmanın önüne geçilmek istendiğini öne sürdü.

-“Çalışma Dairesi’ne şikayette bulunacağız”

Bugüne kadar hademelerin çalıştırıldığını ancak bunun inkar edildiğini dile getiren Serdaroğlu, 50 gündür çalışıp, sendikalı oldukları gerekçesiyle ödenmeyen ve durdurulan hademeler için bugün ve yarın kişi bazında Çalışma Dairesi’ne şikayette bulunacaklarını bildirdi.

Serdaroğlu, hademelerin, Anayasal hakkı olan maaşlarını ve yasal haklarını alana kadar yarından itibaren Meclis önünde eylem başlatacaklarını da açıkladı.

-Bakana “padişah kavuğu”

Ahmet Serdaroğlu açıklamasının ardından, Bakan Çavuşoğlu’nun, “padişah” gibi davrandığını öne sürerek, Çavuşoğlu için bakanlığın danışma masasına “padişah kavuğu” bıraktı. Serdaroğlu, “Karar versin. KKTC yasalarına mı uyacak yoksa padişahlık dönemine dönecekse verelim bu şapkayı taksın” dedi.

Serdaroğlu’nun açıklamasının ardından bakanlık önünde oturma eylemine geçildi.