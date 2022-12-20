banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YSK: “Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamaz”
YSK: “Belirtilen resmi belgelerden birini...
Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25...
G.Mağusa’yı ‘Arter’ belirleyecek!
G.Mağusa’yı ‘Arter’ belirleyecek!
“Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır”…
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama…
banner404

Hademeler, Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaparak, sorunlarına duyarsız kaldığı gerekçesiyle Bakan Taçoy’u protesto etti

20 Aralık 2022 Salı 17:29
Hademeler, Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaparak, sorunlarına duyarsız kaldığı gerekçesiyle Bakan Taçoy’u protesto etti

 Serdaroğlu: “Siz sömürü düzeni için mücadele edeceksiniz, biz de haklarımız için mücadele edeceğiz”

"13. maaş Anayasal bir haktır. Bunu bir lütufmuş gibi anons etmekten vazgeçin. Eğer manşet olmak istiyorsanız, 6 aydır evine ekmek götüremeyen insanların sorununa çözüm bulun"

-(Asgari ücret) “Yüzde 30 verileceği söyleniyor. Biz emek tarafı olarak bunu konuşmayız, tartışmayız bile…”

Lefkoşa, 20 Aralık 22 (TAK):  Hademeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaparak sorunlarına duyarsız kaldığı gerekçesiyle Bakan Hasan Taçoy’u protesto etti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, hademelerin sendikal ve Toplu İş Sözleşmesi haklarının ihlal edildiğini kaydederek, 125 çalışan için 125 tazminat davası dosyalandığını açıkladı.

Kamu-İş'te örgütlü olan hademeler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü.  "Sendikalı Olmak Suç mu?" pankartının da açıldığı eylemde "Biz köle değiliz", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı. 

Hademeler adına Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu açıklama yaptı.

-“Bu insanları okullara leylekler mi bıraktı?”

Hademeler için ‘kimin çalışanıdırlar’ yönünde bir karmaşa yaratılmak istendiğini savunan Ahmet Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Şirket bu insanları işe almak zorunda değil, Eğitim Bakanlığı da iyilik olsun diye çağırdı ama bu insanlar bakanlığın da çalışanı değil. Peki bu insanları okullara leylekler mi bıraktı? Ellerine mop ve süpürge vererek ‘Temizlik yapın’ mı dedi?  Çalışma Bakanlığı bu insanları kayıtsız çalıştırmanın suç olduğunu söylemedi mi? Okullarda kimin çalışıp kimin çalışmadığı Eğitim Bakanlığı’nın umurunda değil mi?”

Özel sektörde sendikalaşma olup olamayacağını da soran Serdaroğlu, “Eğer olmazsa neden Çalışma Bakanlığı’na bağlı Sendikalar Mukayyidi bu emekçilerin üyeliklerini onayladı?” ifadelerine yer verdi.

-“Sayın Taçoy bunu söylerse eylemlerimizi noktalayacağız ama söylemesi gerekir” 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, şunları söyledi:

“ ‘Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Eylül tarihinde bu insanları okullara çağırdı ama sendikalı oldukları için kayıtları yapılamadı, suçları sendikalı olmaktır, ödenebilmeleri için sendikadan istifa etmeleri gerekir’… Bunu Sayın Taçoy söylerse eylemlerimizi noktalayacağız ama söylemesi gerekir. 

Köy gezilerinde, sendikayı, sendikada örgütlü olmayı suçlamak sosyal devlet anlayışına sığmaz.  ‘Beni dinlemediniz, dinleyip sendikanın peşinden gitmeseydiniz bu hallere düşmezdiniz’ denmesi asla kabul edilemez. Siz sömürü düzeni için mücadele edeceksiniz, biz de haklarımız için mücadele edeceğiz.”

-Türkiye’deki emekçilerden katkı

Ülkede taşeron üzerinden istihdam sistemi kurulduğunu söyleyen ve bunu “kölelik” diye niteleyen Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’deki en büyük işçi sendikası Türk-İş’e üye olan emekçilerin, buradaki emekçilerin mücadelesine destek vermek için kendi aralarında topladığı katkıyı bugün Kamu-İş’e gönderdiğini belirtti.

Serdaroğlu, “Türkiye’deki işçi hareketi taşeronluğun kölelik olduğunu ta oradan haykırıyor, bizim Çalışma Bakanımız olanları görmüyor” ifadelerini kullandı.

-Serdaroğlu 13’üncü maaşla ilgili açıklamayı eleştirdi

“13’üncü maaşlar ödeniyor” açıklamasını da eleştiren Ahmet Serdaroğlu, “13. maaş Anayasal bir haktır. Bunu bir lütufmuş gibi anons etmekten vazgeçin. Eğer manşet olmak istiyorsanız, 6 aydır evine ekmek götüremeyen insanların sorununa çözüm bulun. Maaş hükümeti olmaktan vazgeçin, insanların hükümeti, hakkın ve adaletin hükümeti olun ” dedi.

-“Yüzde 30 verileceği söyleniyor. Biz emek tarafı olarak bunu konuşmayız, tartışmayız bile”

Asgari ücretle ilgili de konuşan, çağrılarına sessiz kalındığını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun seçim arifesinde, perşembe günü toplantıya çağrıldığını kaydeden Serdaroğlu, “Komisyonu topluyoruz da alım gücünü ne derece koruyoruz? Yüzde 30 verileceği söyleniyor. Biz emek tarafı olarak bunu konuşmayız, tartışmayız bile” dedi.

Hademeler, yasal ve sendikal hakları gasp edildiği gerekçesiyle örgütlü oldukları Kamu-İş aracılığıyla konuyu geçtiğimiz ağustos ayında yargıya taşımış, grevde olan hademelerin yerine yeni personel alımına karşı açılan davada mahkeme ara emri kararı almış daha sonra bu karar kaldırılmıştı. Kamu-İş konuyu İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Arıklı 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Tüketiciler Derneğinden “İzleme Komitesi” talebi
Tüketiciler Derneğinden “İzleme Komitesi” talebi
Girne’de hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Girne’de hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Trafiğe kapalı yol
Trafiğe kapalı yol
Ani ölüm vakalarının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakalarının otopsi sonucu açıklandı
Alkollü sürücü, önündeki araca çarptı, 3 kişi hafif yaralandı
Alkollü sürücü, önündeki araca çarptı, 3 kişi hafif yaralandı
Girne ve Lefkoşa’daki üç ayrı kazada araçlara çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Girne ve Lefkoşa’daki üç ayrı kazada araçlara çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Arıklı: "Kurduğumuz bu köprü, Trabzon ile KKTC arasında karşılıklı turizm ve kültürel paylaşımın kapılarını açmıştır"
Arıklı: "Kurduğumuz bu köprü, Trabzon ile KKTC arasında karşılıklı turizm ve kültürel paylaşımın kapılarını açmıştır"
Raif Özgüren kabri başında anıldı
Raif Özgüren kabri başında anıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesajı yayınladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim