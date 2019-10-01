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“Hade gımıldan”…

“Hade gımıldan”…

01 Ekim 2019 Salı 10:46
“Hade gımıldan”…

22. BÜYÜKKONUK EKO GÜN 6 EKİM PAZAR GÜNÜ YAPILIYOR

Her yıl geleneksel olarak mart ve ekim aylarında yapılan Büyükkonuk Eko gün etkinliği 6 Ekim Pazar günü yapılacak.

“Hade Gımıldan” sloganıyla düzenlenecek eko-gün etkinliğiyle ilgili basın toplantısı bugün Belediyeler Birliğinde  Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, ana sponsor Telsim yetkilileri ve Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

SENNAROĞLU

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara güvenli alışveriş imkânı sağlamak, gelenek ve görenekleri yaşatmak adına, bilimsel ve profesyonelce hazırlık yapıldığını kaydederek, etkinlik günü gıda mühendislerinin de görevde olacağını belirtti.

“ÇEVRECİ ETKİNLİK”

Naylon poşetin kullanılmayacağı, kese kâğıdı, file ve kumaş çantaların kullanılacağı çevreci bir etkinlik olacağına da dikkati çeken Sennaroğlu, satışı yapılacak her ürünün el yapımı olacağını ve fabrikasyon ürünlere yer verilmeyeceğini ifade etti.

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Yöresel yiyecek-içecek, el sanatları ekolojik ve organik ürünler, yerel müzik ve geleneksel halk dansları aktiviteleri ile zengin bir içeriğe sahip olacak organizasyona tüm halkı davet eden Sennaroğlu, hedeflerinin unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıs kültürünü yaşamak ve yaşatmak olduğunu söyledi.

TANPINAR

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Büyükkonuk eko-günün artık markalaşmış bir etkinlik olduğunu belirterek, köydeki emekçi tüm yüreklerin kalbinin pazar günü için attığını söyledi.

Bölgenin bütün Kıbrıs’ı kucaklamaya hazırlandığını belirten Tanpınar, Telsim olarak buram buram Kıbrıs kokan ve bir kültürü yaşatma mücadelesi olarak tanımlanabilecek etkinliğe katkı yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Tanpınar, organizasyonda emeği geçen ekibe ve köy sakinlerine teşekkür ederek, tüm halkı etkinliğe katılmaya davet etti.

DEMİRLİ

Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Şerife Demirli de eski unutulmuş tatları yaşamak ve yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına 22. eko gün için herkesi Büyükkonuk’ta buluşmaya davet etti.

Son Güncelleme: 01.10.2019 14:10
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