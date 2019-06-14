Hacı adaylarına yönelik seminer düzenlenecek

Hacı adaylarına yönelik seminer düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nce, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu çerçevesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik, 22 Haziran Cumartesi günü “Hac Semineri” yapılıyor.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hala Sultan Camii’nde saat 10.00’da başlayacak seminerde, KKTC’den Hacca gitmek üzere Din Hizmetleri Müşavirliği’ne kayıt yaptıran hacı adayları hac ibadeti konusunda bilgilendirilecek.



Seminere katılacak hacı adaylarına, hac ibadeti için çıkacakları kutsal topraklara yolculukları süresince ihtiyaç duyacakları malzemeleri verilecek.Menenjit aşısının da yapılacağı seminere, 2019 yılında KKTC'den hacca gitmek için kayıt yaptıran tüm hacı adaylarının katılması gerekiyor.