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Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yargılama, terör dosyalarının görüldüğü ihtisas mahkemesinde yapılacak.

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:58
Hablemitoğlu suikastı davası terör mahkemesinde görülecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ancak mahkeme, cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiği gerekçesiyle "görevsizlik" kararı verdi ve dava dosyasının terör davalarının görüldüğü ihtisas mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Başsavcılık karara itiraz ederek yargılamanın genel mahkemede görülmesini talep etti.

İtiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosya Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İncelemesini tamamlayan mahkeme, "görevsizlik" kararının yerinde olduğuna hükmetti ve savcılığın itirazını reddetti.

Bu kararın ardından Hablemitoğlu suikastı davası, terör mahkemesinde görülecek.

"CİNAYETİ FETÖ AZMETTİRDİ"

Mahkemenin gerekçesinde suikastın, FETÖ'nün azmettirmesi sonucunda gerçekleştiği, sanık Mustafa Levent Göktaş ve ekibinin örgütlenmesinin ise FETÖ adına hareket ettiği vurgulandı.

Suikastın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda cebir ve şiddet kullanılarak baskı, korku, yıldırma ve sindirme yöntemleriyle işlendiği belirtilen kararda, sanıkların bu doğrultuda hareket ettikleri ve suçun terör suçu olduğu aktarıldı.

Kararda şu tespite yer verildi:

"İddianamenin bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'in silahlı terör örgütü FETÖ'nün kurucusu ve lideri olduğu, iki numaralı sanık Mustafa Özcan'ın örgütün sözde Türkiye imamı olarak haklarında ayrıca FETÖ çatı davasında sanık sıfatı bulunduğunun bilgisine yer verilmesi karşısında, bu sanıkların FETÖ'nün nihai amacını bilmemelerinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Diğer sanıkların hukuki durumlarının da 'suça iştirak ve bağlılık kuralları' gereğince birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle fiilin hukuki nitelendirilmesinde mahkemenin iddia ile bağlı olmadığı gözetilmiştir. Bu yönüyle Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararında, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından savcılıkça yapılan itirazın reddine karar verilmiştir."

İDDİANAME

İddianamede, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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