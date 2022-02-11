Haberimiz etkili oldu zavallı köpeğin sahibi bulundu

HABERİMİZ ETKİLİ OLDU ZAVALLI KÖPEĞİN SAHİBİ BULUNDU

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet gazetemizin gündeme getirdiği vicdansız sahibi bağlayıp ölüme terk etti haberinin ardından köpeğin sahibi haberi görünce arayıp gelip köpeğini aldı.

Altı ay önce yurtdışına gittikleri için bir arkadaşlarına bakması için emanet verdiklerini geldiklerinde ise köpeğin kaçtığını günlerdir onu aradıklarını söylediler.

Köpeği bulan Sami YAHAT ve Kıbrıs Manşet gazetesine teşekkür ederken bunun hesabını mutlaka soracağını söyledi.