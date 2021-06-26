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Haber Kameramanları Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı

Kavaz: “Kameramanlık mesleği mensupları çok zor şartlarda haber yakalamak için uzun vakitler harcıyor”

26 Haziran 2021 Cumartesi 16:30
Haber Kameramanları Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı
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Haber Kameramanları Derneği’nin 8’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Tarkan Kavaz konuşması ile başlayan Genel Kurulda, faaliyet raporu okundu ve onaylandı. Ardından, yeni yönetim kurulu seçildi.

Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kavaz, konuşmasında, geçmiş dönemde alınan kararları ve gerçekleştirilen faaliyetleri, ayrıca sorunlara ilişkin neler yapıldığını aktardı.

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Kavaz, kameramanlık mesleği mensuplarının “çok zor şartlarda haber yakalamak için uzun vakitler harcadığına” işaret ederek, kameramanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tarkan Kavaz, pazartesi günü yönetim kurulunun toplanıp dernek başkanı ve yönetim kurulunda görev üstlenecek kişilerin belirleneceğini söyledi.

Yönetim kurulunda görev yapacak isimler şöyle: “Tarkan Kavaz, Ahmet Aziz, Refet Çelik, Özker Gürses, Orhan Bayraktar.”

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Son Güncelleme: 26.06.2021 16:44
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