Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

Güzelyurt'ta dün akşam meydana gelen silahlı olayda 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, meydana gelen “Katle Teşebbüs, Kanunsuz Tabanca ve Patlayıcı Madde Kullanma, Tasarruf, Vahim Zarar, Yaralama ve Kavga” meselesinde, zanlı olarak aranmakta olan zanlılardan 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki Ş.Ö., 20 yaşındaki E.G. ve 21 yaşındaki M.Ö. tutuklandığını bildirirken, toplamda 6 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam etmektedir.