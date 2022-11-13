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Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren şahıs tutuklandı

Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren ve alkol test tutanağına söz konusu ehliyette yer alan ismi yazan şahıs tutuklandı.

13 Kasım 2022 Pazar 11:08
Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren şahıs tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Mevlevi Çemberinde, dün gece polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında, 109 mlgr alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanırken tespit edilen I.M. (E-23), görevli polislere başka bir şahıs adında düzenlenmiş ehliyet suretini gösterdi.

Polis tarafından düzenlenen alkol test tutanağına da sürüş ehliyetinde geçen şahsın adını yazan ve sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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