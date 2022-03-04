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Güzelyurt’ta kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Güzelyurt’ta ağzı açık bırakılan 30 metre derinlikteki kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı.         

04 Mart 2022 Cuma 15:15
Güzelyurt’ta kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güzelyurt - Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynayan Hasan Hüseyin Tören (E-2), gerekli emniyet tedbirleri alınmayarak ağzı açık bırakılan otuz metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Çocuk, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan yaralı olarak çıkarıldı ve ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Öte yandan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Kalkanlı-Güzelyurt bölgesinde narenciye kesimi yapan bir ailenin 2 yaşındaki çocuğunun bahçedeki sulama kuyusuna düştüğünü belirtti.

Açıklamada, kuyuya düşen çocuğun Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kuyudan çıkarıldığı, çocuğun gerekli sağlık kontrollerinin yapılması maksadıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

GİRNE’DE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Polis Basın Subaylığı, Girne’de 22 ve 28 Şubat tarihlerinde meydana gelen “sahtekarlıkla para temin etme” meseleleri ile ilgili tutuklu bulunan H.Ş.’den (E-26) yapılan soruşturma sonucu, 25 Şubat -1 Mart tarihleri arasında da, emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıtıp dolandırmak niyetiyle Girne’de bulunan bir ikametgahı kiralayacağını beyan ettiği bir şahıstan, kira ücreti olarak 3 bin 800 TL parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 04.03.2022 15:42
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