banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
banner405

Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:15
Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı

Güzelyurt’ta dün gece iki grup arasında çıkan kavgada, iki kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı. Bıçaklanan bir kişi tutuklanırken kavgaya karışan diğer kişiler aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi'nde aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T. (E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ett.

Kavga sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş ederek T.Ö.T.'yi (E-50)’ sol kasık kısmından, T.Ö.T.'yi (E-43) ise sol bacağından yaraladı.

Ayrıca olay sırasında D.T. (E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.'nin (E-26) sağ kolundan hafif şekilde yaralamasına neden oldu.

Olayda yaralanan T.Ö.T. (E-50) ile T.Ö.T. (E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanırken polis diğer şahısları arıyor.

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2022 14:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!
TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!
AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!
AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim