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Güzelyurt Ve Lefke İlçelerinde Doludan Zarar Gören Narenciye Köyleri Askıda

GENEL TARIM SİGORTASI FONU 29 MART’A KADAR İTİRAZ KABUL EDECEK

Güzelyurt Ve Lefke İlçelerinde Doludan Zarar Gören Narenciye Köyleri Askıda

GENEL TARIM SİGORTASI FONU 29 MART’A KADAR İTİRAZ KABUL EDECEK

25 Mart 2019 Pazartesi 16:17
Güzelyurt Ve Lefke İlçelerinde Doludan Zarar Gören Narenciye Köyleri Askıda


GENEL TARIM SİGORTASI FONU 29 MART’A KADAR İTİRAZ KABUL EDECEK
KIZILDUMAN: “İTİRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE ASKI LİSTELERİNDEKİ BULGULAR DOĞRU KABUL EDİLECEK”
Lefkoşa, 25 Mart 19 : Genel Tarım Sigortası, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde doludan zarar gören narenciye köyleri ve paftalarıyla ilgili listelerin bugün asıldığını, 29 Mart’a kadar itiraz kabul edileceğini duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Kızılduman, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde narenciyede meydana gelen dolu zararıyla ilgili değerlendirme sonuçlarının köy ve üretici bazında hazırlandığını belirtti.
Kızılduman, her iki tarih dahil olmak üzere askı listelerinin 25/3/2019 - 29/3/2019 tarihleri arasında köy kahvehanesinde ve kaza Tarım Dairesi’nde askıya alındığını, sonuçlara itirazı olan üreticilerin 29 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceğini belirtti.
Narenciye üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin askı listelerindeki duyuruda belirtildiğini kaydeden Kızılduman, itirazların Lefkoşa’ya, Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağını söyledi.
Kızılduman, “İtiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek” dedi.
ZARAR GÖREN NARENCİYE KÖYLERİ VE PAFTA PLANLARI
Güzelyurt ilçesinde doludan zarar gören narenciye köyleri ve pafta planları şöyle:
“Güzelyurt 10/63 W2’de limon ve mandalina, Şahinler 20/35’de mandalina ve Valensiya, Gayretköy 20/44, 20/45, 20/52, 20/53’de mandalina, Zümrütköy 20/35, 20/42, 20/43’de mandalina ve portakal, Mevlevi 20/35, 20/27’de mandalina.”
Lefke ilçesinde doludan zarar gören narenciye köyleri ve pafta planları şu şekilde:
“Yedidalga 28/1, 19/57 limon, mandalina, portakal, Ömerli 19/57, 18/56, 18/49, 27/8, 28/1 limon, mandalina, portakal ,Gemikonağı 19/57 E1 E2, 19/58 W1 W2, 19/58 5.4, 19/58 6.3, 28/2 W1 E1 limon, mandalina, portakal, Bağlıköy 28/1, 28/2, 28/9, 19/57 limon, mandalina, portakal.”
(RÇ/HÖ)

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