Güzelyurt’ta İki Sokakta Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Lefkoşa, 4 Ağustos 20 (.): Güzelyurt’ta direk değişimi nedeniyle yarın saat 08:30’dan 13:30’a kadar Fevzi Çakmak Sokak ve 20 Temmuz Sokak’a elektrik verilemeyeceği açıklandı.
(ŞEB)
Lefkoşa, 4 Ağustos 20 (.): Güzelyurt’ta direk değişimi nedeniyle yarın saat 08:30’dan 13:30’a kadar Fevzi Çakmak Sokak ve 20 Temmuz Sokak’a elektrik verilemeyeceği açıklandı.
Lefkoşa, 4 Ağustos 20 (.): Güzelyurt’ta direk değişimi nedeniyle yarın saat 08:30’dan 13:30’a kadar Fevzi Çakmak Sokak ve 20 Temmuz Sokak’a elektrik verilemeyeceği açıklandı.