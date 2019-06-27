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Güzelyurt Portakal Festivalinin Açılışı Yarın

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : 42. Güzelyurt Portakal Festivali\'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.

Güzelyurt Portakal Festivalinin Açılışı Yarın

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : 42. Güzelyurt Portakal Festivali\'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:21
Güzelyurt Portakal Festivalinin Açılışı Yarın

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : 42. Güzelyurt Portakal Festivali'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.

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Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre festival, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Festival yarın 19.00’da Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayacak kortejle açılacak. Açılış töreni ve gösteriler 20.30’da gerçekleşecek.

(DOĞ/ÖK)

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