Güzelyurt Portakal Festivalinin Açılışı Yarın

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : 42. Güzelyurt Portakal Festivali'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.
Festival yarın 19.00’da Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayacak kortejle açılacak. Açılış töreni ve gösteriler 20.30’da gerçekleşecek.
(DOĞ/ÖK)
Lefkoşa, 27 Haziran 19 : 42. Güzelyurt Portakal Festivali\'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.
Lefkoşa, 27 Haziran 19 : 42. Güzelyurt Portakal Festivali'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.
Festival yarın 19.00’da Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayacak kortejle açılacak. Açılış töreni ve gösteriler 20.30’da gerçekleşecek.
(DOĞ/ÖK)